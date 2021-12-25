Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 декабря 2021 года: 40 человек находятся в тяжелом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 105 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 61 357 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 316 человек, из них 40 находятся в тяжелом состоянии, 12 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечился 201 человек, с начала пандемии - 55 779.

За последние сутки в России выявлено 24 703 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 790 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 343 353 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 213 человек, с начала пандемии - 9 180 379. Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 302 269 человек.