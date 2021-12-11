Непривитым ямальцам разрешили работать. Фото: Ольга Крыльцова

Непривитым ямальцам разрешили работать. Изменения в постановление уже вступили в силу сегодня, 11 декабря.

Обновление коснулось пунктов предыдущего постановления об обязательной вакцинации. Пункт 3.2 об отстранении от работы и переводе на дистанционный режим труда признали утратившим силу.

Согласно информации из документа, вакцинацию обязаны пройти жители Ямала, которые относятся к приоритету первого уровня. Это люди старше 60 лет, сотрудники медучреждений, все проживающие в центрах соцобслуживания, и жители Ямала с хроническими заболеваниями. Остальным категориям вакцинация рекомендована.

Кстати, в округе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так, вакцинацией охвачено 98,1% или 103 914 человек, полный курс вакцинации получили 91 391 человек или 86,3%. Введение обязательной вакцинации оказало положительное влияние и способствовало стабилизации и снижению заболеваемости среди взрослого населения.