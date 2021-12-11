Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 декабря 2021 года: число заболевших держится на одном уровне

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 128 человек, из них 7 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 59 739 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 508 человек, из них 50 находятся в тяжелом состоянии, 17 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 107 человек, с начала пандемии - 53 624.

За последние сутки в России выявлено 30 873 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 261 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 956 679 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 657 человек, с начала пандемии - 8 673 518. Также за сутки зафиксировано 1 176 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 287 180 человек.