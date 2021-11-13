Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 ноября 2021 года: количество скончавшихся вплотную приблизилось к 800

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 147 человек, из них 24 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 55 933 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 855 человек, из них 140 находятся в тяжелом состоянии, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью осложняется, в связи с этим жителей призывают пройти вакцинацию. Сделать это можно не только в соответствующих пунктах, но и на рабочих местах, предварительно вызвав прививочную бригаду. Например, в Надымском районе насчитывается восемь бригад, выезжающих по заявкам.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 67 человек, с начала пандемии - 51 390.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 40 123 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 466 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 992 595 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 645 человек, с начала пандемии - 7 720 962. Также за сутки зафиксировано 1 235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 252 926 человек.