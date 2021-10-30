Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 октября 2021 года: каждый седьмой пациент переносит болезнь в тяжелой форме

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 136 человек, из них 20 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 53 898 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 899 человек, из них 122 находятся в тяжелом состоянии, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется: каждый седьмой пациент моногоспиталя переносит коронавирус в тяжелой форме. Подавляющее большинство из них - это те, кто не прошел вакцинацию. Чтобы снизить число заражений, учреждения культуры изменят режим работы в период нерабочих дней. Так, ограничивается посещение государственных и муниципальных организаций, запрещены культурно-массовые мероприятия и приостановлены занятия в клубных формированиях. При этом разрешается индивидуальное посещение музеев, библиотек и других культурно-досуговых учреждений при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечился 71 человек, с начала пандемии - 50 649.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 39 849 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 442 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 462 человека, с начала пандемии - 7 302 515. Также за сутки зафиксировано 1 163 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 236 220 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде прошел рейд по соблюдению режима работы с QR-кодами. Нарушений не обнаружено (подробнее)

На Ямале волонтерский штаба #МыВместе набирает добровольцев. Присоединиться могут все желающие (подробнее)