На Ямале бортпроводники авиакомпании обвинили весь самолет в краже спасательного жилета

Фото: Правительство ЯНАО.

Пассажиры авиакомпании «Ямал», летящие из Ноябрьска в Тюмень, стали заложниками неприятной ситуации. Когда самолет приземлился в аэропорту, бортпроводницы недосчитались одного спасательного жилета, а затем обвинили в краже сразу всех пассажиров. И это несмотря на то, что жилет пропал с конкретного места. Однако вычислить злоумышленника так и не удалось.

-Нам четко сказали, что вы, пассажиры на 19 сидении, украли жилет. Нас всех обвинили, прокатили в автобусе вокруг аэропорта, то есть по всей взлетно-посадочной полосе, в закрытом автобусе, - рассказал один из пассажиров.

В конце концов автобус все же остановился у здания аэропорта, а уставших людей выпустили на улицу, однако на этом злоключения пассажиров не закончились. Самое интересное было только впереди.

Кстати, несмотря на напряженную обстановку, пассажиры не спешили размахивать кулаками или выражаться нецензурной бранью. Более того, они терпеливо ждали разрешения ситуации, и даже согласились на досмотр со стороны прибывших сотрудников полиции.

Когда люди приготовились распаковывать вещи, произошло непредвиденное: всех пассажиров просто отпустили, без каких-либо объяснений и извинений. Это настолько обескуражило граждан, что они в спешке схватили багаж и покинули аэропорт, не став выяснять подробности.

- Дело не в жилете, может его вообще там не было, всякое бывает. Дело в том, насколько представители авиакомпании, в лице стюардесс, неуважительно отнеслись к пассажирам, обвинив всех в краже, - подытожил мужчина.

В авиакомпании корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что для получения ответа необходимо отправить официальный письменный запрос, поскольку такие ситуации решаются только через приемную. На данный момент запрос отправлен, ответ ожидается.