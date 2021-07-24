В Надыме водитель насмерть задавил собаку и уехал. Скриншот из видео.

Во дворе дома по улице Зверева, 40А в Надыме сегодня водитель насмерть собаку. После этого он (или она) как ни в чем ни бывало отправился по своим делам. Безутешный хозяин животного теперь разыскивает автовладельца, у которого не хватило смелость сразу признать свою вину или хотя бы объясниться перед женщиной за свой поступок.

«Собака скончалась. Возможно, есть люди, которые запомнили номер машины или знают её хозяина, который скрылся с места ДТП», – написал житель Надыма Александр Ларченко в социальных сетях и приложил к посту видео с ДТП.

Вместо того чтобы пожалеть собачника, комментаторы накинулись на него, мол, сам виноват – выгуливал животное без поводка, да и вообще оно находилось в мертвой зоне, где человек за рулем просто не мог его видеть.

Однако на горожанина ополчились не все. Были и те, кто все-таки встал на его защиту: «Если бы это был ребёнок… Судя по тому, как водитель ехал, мог и ребёнка так задавить, был бы сразу же другой разговор. Это двор, не проезжая часть. Водитель априори должен быть внимательным во дворе. Имейте сострадание, я уверена, хозяева уже себя винят во всем. Но у водителя должны быть хоть какие-то моральные принципы».

Ранее "Комсомльская правда - Тюмень" писала, что бурю возмущения в соцсетях вызвала история бесчеловечного обращения с собакой, которую нашли у дороги под Тюменью неравнодушные жители. О спасении пса от голодной и холодной смерти рассказала в соцсетях волонтер Елена Олейникова, которая вызвалась помочь в поиске для него новых хозяев.

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