Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 июня 2021 года: массовая вакцинация трудовых коллективов

На Ямале массово вакцинируют трудовые коллективы. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 38 840 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 26 июня 2021 года в ЯНАО: 48 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 39 840), 29 человек выздоровело (за весь период – 38 615), 260 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 29 пациентов – в тяжелом состоянии, 13 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2 859 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 680 517).

За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 235). 43 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 605): Новый Уренгой – 9 (за весь период – 7055), Ноябрьск – 8 (за весь период – 4498), Салехард – 5 (за весь период – 3777), Пуровский район – 3 (за весь период – 3449), Муравленко – 4 (за весь период – 2905), Губкинский – 3 (за весь период – 2741), Лабытнанги – 4 (за весь период – 2049), Приуральский район – 4 (за весь период – 855), Шурышкарский район – 3 (за весь период – 484). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Летальный случай: Ноябрьск, женщина, 66 лет.

В Пуровском районе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В районе организовано 10 прививочных пунктах (в Тарко-Сале можно привиться круглосуточно). Помимо этого, работают выездные бригады медиков, которые вакцинируют организованные коллективы на предприятиях и в образовательных учреждениях без отрыва пуровчан от работы.

В Шурышкарском районе полицейские проверили наличие антисептиков на торговых объектах. Жители относятся с пониманием к таким рейдам.

Во всех проверенных торговых объектах имеется набор антисептических средств, соблюдается масочный режим, в некоторых торговых объектах рекомендовано обновить разметку для социального дистанцирования.

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 430 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровели 4 943 986 человек.