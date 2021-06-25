Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 июля 2021 года: вакцинированные салехардцы получат скидку на посещение спорткомплекса «Северный характер»

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем количество заболевших продолжает расти, пополняя печальную статистику. Так, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 45 человек, с начала периода - 39 792.

Из общего числа болеющих 247 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 428 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 230.

Фото: скриншот статистики

В населенных пунктах Ямала произошло 32 заражения COVID-19 (за весь период - 33 562): Новый Уренгой - 14 (за весь период - 7 046), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 490), Салехард - 3 (за весь период - 3 772), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 446), Губкинский - 2 (за весь период - 2 738), Лабытнанги - 2 (за весь период - 2 045), Надымский район - 2 (за весь период - 3 426), Приуральский район - 2 (за весь период - 851).

За сутки в регионе провели 2 213 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 677 658.

Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период - 38 586.

Напоминаем, что в округе продолжается вакцинация населения. Чтобы поощрить привившихся граждан, глава Салехарда Алексей Титовский распорядился предоставлять им скидку на посещение спорткомплекса «Северный характер». Кроме того, продолжается акция «Ямал привит».

Также на Ямале продолжается модернизация больниц. Например, в Надымской ЦРБ заработала комплексная система снабжения кислородом. Производительно аппарата - 66 кубометра в час, он вырабатывает кислород из наружного воздуха и подает его в здание для лечения пациентов. Отметим, что аналогичные установки вскоре заработают в больницах Муравленко и Салехарда.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 393 человека с COVID-19, из них 3 120 (15,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 409 088. Выздоровевших - 14 024, за весь период - 4 929 639. Умерших - 601, с начала периода - 132 064.