Тройное убийство на Ямале: пьяный рецидивист хладнокровно зарезал односельчан

Подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу Фото: Татьяна Коркина

Не успел Ямал прийти в себя после жестокого убийства многодетной матери, как регион всколыхнуло новое преступление. На этот раз трагедия разыгралась в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО. Накануне, 6 марта, полицейские нашли тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с ножевыми ранениями, а позже, в другой квартире, тело ещё одного 52-летнего селянина.

В пресс-службе СК РФ по ЯНАО корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» рассказали, что по факту трагедии возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство двух лиц» и «Убийство».

- На место происшествия в село Газ-Сале прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей, следователя-криминалиста следственного отдела, сотрудников полиции ОМВД России по Тазовскому району и районного прокурора. Криминалисты осмотрели места преступлений, изъяли вещественные доказательства и назначили комплекс криминалистических экспертиз. Подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу, - сообщили в пресс-службе.

Известно, что подозреваемому 32 года, он был судим. Когда мужчина расправился с парой, он отправился к их соседу, которого также зарезал. В момент убийства и он, и его жертвы были пьяны.

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