Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 марта 2021 года: продлен режим повышенной готовности

На Ямале продлен режим повышенной готовности. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 34 и составило 37 105 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

28 февраля 2021 года в округе зарегистрировано 69 человек выздоровело (за весь период – 35 117), 185 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 – в тяжелом состоянии, трое с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2278 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 407 076).

За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 738). 26 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 367): Новый Уренгой – 9 (за весь период – 6356), Ноябрьск – 1 (за весь период – 4165), Салехард – 2 (за весь период – 3397), Надымский район – 2 (за весь период – 3325), Пуровский район – 5 (за весь период – 3231), Муравленко – 3 (за весь период – 2803), Губкинский – 1 (за весь период – 2662), Лабытнанги – 1 (за весь период – 1875), Приуральский район – 1 (за весь период – 818), Шурышкарский район – 1 (за весь период – 448).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет. Летальный случай: Салехард, мужчина, 60 лет.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта включительно. Из Постановления губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова, которое опубликовано на официальной страничке регионального Оперативного штаба в «ВКонтакте», следует, что требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (кроме тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител). При вынужденном выходе из дома им рекомендуют использовать маску и соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.