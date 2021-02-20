Коронавирус на Ямале. Последние новости на 21 февраля 2021 года: вакцинируют жителей национальных поселков

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 47 человек, с начала периода - 36 765.

Из общего числа болеющих 265 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 395 человек.

Согласно данным оперативного штаба, болезнь унесла жизнь 67-летнего мужчины из Нового Уренгоя. Напоминаем, что 15 и 18 февраля скончались два жителя Ноябрьска. В остальные дни летальных исходов не было.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 616 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается массовая вакцинация жителей. На данный момент прививку получили уже 17 тысяч человек. Не забывают и о жителях национальных поселков. Так, 19 февраля привились около ста человек, проживающие в фактории Быстринка, а также селах Халясавэй и Толька. Для постановки второго компонента, медики Тарко-Салинской ЦРБ снова прилетят в эти населенные пункты.

В населенных пунктах Ямала произошло 42 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 10; Пуровском районе - 7 и Новом Уренгое - 6.

Далее идут: Муравленко - 5; Приуральский район - 4; Ноябрьск, Салехард, Губкинский и Лабытнанги - 2.

Замыкают список: Ямальский и Шурышкарский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 4 327 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 91 человек, за весь период - 34 478.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 12 953 человека с COVID-19, из них 1 325 (10,2%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 151 984. Выздоровевших - 17 484, за весь период - 3 697 433. Умерших - 480, с начала периода - 82 876.