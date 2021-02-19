Коронавирус на Ямале. Последние новости на 20 февраля 2021 года: сокращается количество смертей

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек, с начала периода - 36 718.

Из общего числа болеющих 275 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 394 человека.

Напоминаем, что 15 и 18 февраля скончались два жителя Ноябрьска. В остальные дни

летальных исходов не было.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 611 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 37 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 9; Ноябрьске и Салехарде - 5; Надымском, Пуровском и Приуральском районе - 4.

Далее идут: Шурышкарский район - 3; Губкинский - 2 и Лабытнанги - 1.

Всего в регионе было проведено 4 128 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 94 человека, за весь период - 34 387.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 433 человека с COVID-19, из них 1 462 (10,9%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 139 031. Выздоровевших - 18 637, за весь период - 3 679 949. Умерших - 470, с начала периода - 82 396.