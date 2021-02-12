Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 февраля 2021 года: вакцину распределяют по медучреждениям

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 58 человек, с начала периода - 36 356.

Из общего числа болеющих 284 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 17 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 390 человек.

По сообщение регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 55-летнего мужчины из Надыма.

Кроме того, за сутки выявлено 23 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 530 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Сейчас вакцину распределяют по больницам округа. Так, в Надымский район поступило 700 доз препарата, в Новый Уренгой - 860, а в Ноябрьск - 960. Наравне с крупными городами сделать прививку могут и жители национальных поселков.

В населенных пунктах Ямала произошло 35 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 7; Пуровском районе - 6; Салехарде, Губкинском и Надымском районе - 5.

Далее идут: Лабытнанги и Ямальский район - 2; Ноябрьск, Приуральский и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 4 635 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 117 человек, за весь период - 33 671.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 089 человек с COVID-19, из них 1 764 (11,7%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 042 837. Выздоровевших - 20 720, за весь период - 3 559 142. Умерших - 507, с начала периода - 79 194.