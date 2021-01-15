Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек, с начала периода - 34 178.В связи с продолжением пандемии в области решено продлить режим повышенной готовности - до 1 марта. Перечень ограничений остается неизменным. Самоизоляция предписывается людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальная дистанция - в магазинах, транспорте и других общественных местах. Исключение составляют такси, собственный автомобиль и кафе/рестораны.Из общего числа болеющих 545 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 15 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 362 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 53-летнего мужчины из Ноябрьска. Во вторник, среду и четверг, 12, 13 и 14 января, зафиксирована одна смерть от COVID-19. В понедельник, 11 января, скончались трое.Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 249 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 98 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Губкинском - 19; Новом Уренгое - 18 и Надымском районе - 17.Далее идут: Ноябрьск - 8; Салехард, Муравленко и Лабытнанги - 7; Пуровский район - 5.Замыкают список: Ямальский и Шурышкарский районы - 2; Тазовский район - 2.Всего в регионе было проведено 3 882 теста в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 237 человек, за весь период - 28 214.В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 715 человек с COVID-19, из них 3 258 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 520 531. Выздоровевших - 27 636, за весь период - 2 909 680. Умерших - 555, с начала периода - 64 495.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Салехардские студенты из центра аудиоконтроля заболевших COVID-19 обзванивают по 10 человек в час. Они узнают состояние здоровья заболевших (подробнее)