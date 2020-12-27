В Тарко-Сале построят крупный центр единоборств. Новый объект расширит спортивные возможности района, создаст необходимые современные условия для тренировок и проведения масштабных соревнований.Возводить многофункциональный комплекс планируют начать в следующем году, сейчас ведется подготовка проектной документации. Будущий комплекс завершит процесс создания единого спортивного квартала в Тарко-Сале.– Сегодня различными видами единоборств в Пуровском районе занимаются почти 1100 жителей разного возраста. Многим спортсменам удается достичь серьезных результатов на окружных и общероссийских соревнованиях. Новый центр не только создаст современные условия для тех, кто уже всерьез занимается различными видами единоборств, но и привлечет к занятиям спортом еще больше пуровчан, – отметили в администрации Пуровского района.Также стало известно, что центр единоборств разместится в здании общей площадью 7000 квадратных метров и позволит принимать более 600 спортсменов. Он станет частью окружного проекта «Северный характер» по объединению лучших видов единоборств.