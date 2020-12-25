Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 175 человек, с начала периода - 31 068.Из общего числа болеющих 875 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 67 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 16 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 316 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 57-летнего мужчины из Нового Уренгоя и 61-летней женщины из Ноябрьска.Напоминаем, что в понедельник и вторник, 21 и 22 декабря, скончались по три человек. В последующие дни, 23 и 24 декабря, - по два.Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 012 человек.Чтобы контролировать ситуацию, власти Нового Уренгоя приняли решение открыть первый блок инфекционного госпиталя, который построили за рекордные шесть месяцев. Первым делом сюда будут переводить пациентов, которые болеют в легкой форме, из приспособленного госпиталя (на базе предприятия «Арктикгаз»). В новом инфекционном госпитале будет удобнее всем: и пациентам, и медикам. Здесь все предусмотрено для лечения ковид-больных.В населенных пунктах Ямала произошло 163 заражения COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 23, Пуровском районе и Губкинском, Надымском районе - 19.Далее идут: Ноябрьск - 18, Тазовский район - 11, Муравленко и Приуральский район - 10.Замыкают список: Салехард и Лабытнанги - 9, Ямальский и Шурышкарский районы - 6.Всего в регионе было проведено 4 658 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 235 человек, за весь период - 23 471.В России на сегодняшний день зарегистрировано 29 018 человек с COVID-19, из них 4 543 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 992 706. Выздоровевших - 27 397, за весь период - 2 398 254. Умерших - 563, с начала периода - 53 659.