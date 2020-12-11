Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 декабря 2020 года: с начала недели скончались десять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 187 человек, с начала периода - 28 459.

Из общего числа болеющих 1 203 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 56 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 283 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 88-летнего мужчины из Ноябрьска, а также 60-летнего и 67-летнего мужчин из Нового Уренгоя.

Также напоминаем, что 7 и 10 декабря в регионе зафиксировали по два летальных исхода, 8 декабря скончались трое. В среду, 9 декабря, погибших не было.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 876 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 178 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске и Надымском районе - 27, Пуровском районе - 26 и Новом Уренгое - 20.

Далее идут: Губкинский - 18, Шурышкарский район - 15 и Салехард - 12.

Замыкают список: Лабытнанги и Ямальский район - 11, Тазовский район - 8, Приуральский район - 2, Муравленко - 1.

Всего в регионе было проведено 5 686 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 247 человек, за весь период - 20 287.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 585 человек с COVID-19, из них 4 600 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 597 711. Выздоровевших - 26 171, за весь период - 2 059 840. Умерших - 613, с начала периода - 45 893.