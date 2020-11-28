На Ямале продлили режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.

На Ямале продлили режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соответствующее постановление.

Так, для ямальцев старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции, для всех – соблюдение социальной дистанции, сдача анализа на COVID-19 после более чем 10-дневного выезда за пределы региона, согласно распоряжению Роспотребнадзора – масочный режим в общественных местах.

С 23.00 до 06.00 запрещены демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания. Это не касается точек на вокзалах, заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки и обслуживания на вынос. Органы ЗАГС предоставляют свои услуги только по предварительной записи.

С 27 октября 2020 года соцвыплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года, также усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси и иных местах массового пребывания людей.

По информации оперштаба ЯНАО, за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 25 951), 117 человек выздоровели (за весь период – 17 441), 1 454 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 62 пациента – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 24 пациента с подтверждённым ковидом – на ИВЛ. 6 555 тестов провели в 20 лабораториях (за весь период – 1 058 730).