Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 ноября 2020 года: 250 смертей с начала пандемии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 199 человек, с начала периода - 25 756.

Из общего числа болеющих 1 480 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 63 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 24 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 250 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 46-летнего мужчины и 81-летней женщины из Нового Уренгоя, а также 58-летнего мужчины и 58-летней женщины из Ноябрьска.

Напоминаем, что с 23 по 26 ноября, в области фиксировали по три летальных исхода ежедневно.

Кроме того, за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 665 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 181 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 24, Ноябрьске - 23 и Надымском районе - 22.

Далее идут: Муравленко - 17, Губкинский - 16 и Красноселькупский и Пуровский районы - 15.

Замыкают список: Ямальский район - 14, Новый Уренгой - 13, Тазовский и Приуральский районы - 8, Лабытнанги - 6.

Всего в регионе было проведено 7 292 теста в 20 лабораториях.

Излечился от коронавируса 101 человек, за весь период - 17 324.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 543 человека с COVID-19, из них 6 241 случай без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 215 533. Выздоровевших - 26 682, за весь период - 1 712 174. Умерших - 496, с начала периода - 38 558.

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