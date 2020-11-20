Коронавирус на Ямале. Последние новости на 21 ноября 2020 года: основные силы волонтеров будут брошены на доставку продуктов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 197 человек, с начала периода - 24 377.

Из общего числа болеющих 1 653 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 69 из них - в тяжелом состоянии, 4 - в крайне тяжелом, 26 - находятся на ИВЛ, 6 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 223 человека.

-В трагическую статистику вошли шесть летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, четверо мужчин и две женщины из Ноябрьска и Надыма не справились с тяжелым течением болезни», - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что с 17 по 19 ноября в регионе ежедневно умирали по семь человек. В понедельник, 16 ноября, было зафиксировано три смерти.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 575 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 181 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 36; Тазовском районе - 19 и Надымском районе - 18.

Далее идут: Новый Уренгой и Пуровский район - 15; Губкинский - 14 и Салехард - 12.

Замыкают список: Приуральский район - 11; Муравленко, Лабытнанги, Ямальский и Красноселькупский районы - 10, Шурышкарский район - 1.

В связи с большим количеством заболевших на Ямале активизируются волонтерские движения. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, в ближайшее время основные силы добровольцев будут направлены на доставку продуктов тем, кто находится в зоне риска. Это жители старше 65 и люди с хроническими заболеваниями.

Всего в регионе было проведено 8 915 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 107 человек, за весь период - 16 591.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 318 человек с COVID-19, из них 5 923 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 039 926. Выздоровевших - 24 758, за весь период - 1 551 414. Умерших - 461, с начала периода - 35 311.

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