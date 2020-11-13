Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 ноября 2020 года: в регионе открываются новые COVID-лаборатории

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 193 человека, с начала периода - 23 018.

Из общего числа болеющих 1 803 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 75 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 8 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 184 человека.

-Сегодня в печальную статистику летальных исходов вошли восемь случаев за разные дни. Скончались пациенты в возрасте от 63 до 85 лет в Салехарде и Ноябрьске. Все они имели серьезные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавируса, - сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в четверг, 12 ноября, было сообщено о семи смертях. Столько же случаев летального исхода было и 11 ноября. А 10 ноября от болезни погибли еще два человека.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 509 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 180 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 35, Надымском районе - 21, Новом Уренгое и Салехарде - 17.

Далее идут: Губкинский - 16, Лабытнанги и Пуровский район - 14, Муравленко - 13.

Замыкают список: Тазовский и Ямальский районы - 11, Приуральский район - 6, Шурышкарский район - 4 и Красноселькупский район - 1.

Всего в регионе было проведено 10 369 тестов в 16 лабораториях. Одна из них начала работать в Ямальском районе, там проверяют до 50 тестов в день. А в Надыме открылась круглосуточная ПЦР-лаборатория, где проводят до 250 исследований в сутки.

В ней проводят до 250 исследований в сутки

Излечились от коронавируса 119 человек, за весь период - 15 898.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 983 человека с COVID-19, из них 5 494 без каких либо признаков болезни, с начала периода - 1 880 551. Выздоровевших - 18 735, за весь период - 1 406 903. Умерших - 411, с начала периода - 32 443.

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