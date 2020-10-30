Коронавирус на Ямале. Последние новости на 31 октября 2020 года: регион занимает первое место по охвату населения тестированием на COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 184 человека, с начала периода - 20 374.

Из общего числа болеющих 1 354 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 30 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались.

-На Ямале зарегистрировано пять летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - в Пуровском районе, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. Трое мужчин и две женщины пожилого возраста находились на искусственной вентиляции легких. Их состояние усугубилось хроническими заболеваниями. Интенсивная терапия, к сожалению, не принесла результата, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в четверг, 29 октября, в регионе также произошло несколько смертей. Речь идет о пожилых мужчинах из Ноябрьска и Надыма, которые не смогли справиться с инфекцией.

Кроме того, летальные случае были зафиксированы 28 октября - четыре человека и 27 октября - три человека.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 142 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 168 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 41, Ноябрьске - 23 и Салехарде - 20.

Далее идут: Лабытнанги - 19, Муравленко - 18 и Пуровский район - 11.

Замыкают список: Новый Уренгой - 10, Губкинский - 9, Приуральский район - 7, Тазовский и Ямальский районы - 5.

Всего в регионе было проведено 8 803 теста в 15 лабораториях, а сначала пандемии - 816 839. В связи с этим Ямал занимает первое место по охвату населения тестированием. К такому мнению пришли на заседании правительства, где обсуждались меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Излечились от коронавируса 92 человека, за весь период - 14 446.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 283 человека с COVID-19, из них 4 072 случая без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 599 976. Выздоровевших - 14 519, за весь период - 1 200 560. Умерших - 355, с начала периода - 27 656.