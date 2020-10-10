Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 октября 2020 года: плюс больше 150 зараженных

На Ямале плюс больше 150 зараженных. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 151 и составило 16 834 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 27 человек выздоровели (за весь период – 13 657), 677 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 4 пациента – на ИВЛ. 6861 тест провели в 15 лабораториях (за весь период – 676 198). За сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 811). 137 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 13 023): Новый Уренгой – 10 (за весь период – 4208), Салехард – 23 (за весь период – 1618), Ноябрьск – 20 (за весь период – 1595), Губкинский – 8 (за весь период – 1140), Муравленко – 20 (за весь период – 1086), Тарко-Сале – 6 (за весь период – 881), Надым – 20 (за весь период – 683), Лабытнанги – 19 (за весь период – 515), п. Тазовский – 7 (за весь период – 230), п. Уренгой – 1 (за весь период – 138), п. Пуровск – 2 (за весь период – 59), с. Сывдарма – 1 (за весь период – 6). В других населенных пунктах ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.