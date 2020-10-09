Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 октября 2020 года: в Лабытнанги одна из школ перешла на дистанционное обучение

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 149 человек, а с начала периода на 16 683.

Из общего числа болеющих 662 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и COVID-19, 17 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался.

-В Салехардской окружной больнице скончался 61-летний мужчина. Он полторы недели находился на интенсивной терапии, получал поддержку ИВЛ, однако усилия медиков не дали результата. Состояние пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напомним, что 8 октября в Новом Уренгое умер ещё один пациент с COVID-19. Врачи боролись за его жизнь с 15 сентября, но интенсивная терапия, к сожалению, не подействовала.

В среду, 7 октября, в Муравленко также зафиксировали смерть от коронавируса. Речь идёт о 61-летней женщине. Врачи боролись за её жизнь на протяжении двух недель, но безуспешно.

Кроме того, ещё один летальный случай произошёл 6 октября. Житель Надыма 1968 года рождения, ослабленный сопутствующими заболеваниями не смог справиться с болезнью.

Также за сутки выявлено 10 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 797 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 139 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надыме - 29, Салехарде - 25 и Новом Уренгое - 23.

Далее идут: Лабытнанги - 22, Муравленко - 15 и Ноябрьск - 10.

Замыкают список: Губкинский - 5, посёлок Тазовский - 4, посёлок Ханымей - 2, а также Тарко-Сале, посёлок Пурпе, сёла Яр-Сале и Гыда - 1.

Стоит добавить, что в регионе активно заражаются дети. Так, одна из школ Лабытнанги полностью перешла на дистанционное обучение.

Всего в районе было проведено 6 285 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 26 человек, за весь период – 13 630.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 12 126 человека с COVID-19, из них 3 272 случая без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 272 238. Выздоровевших - 7 092, за весь период - 1 009 421. Умерших - 201, с начала периода - 22 257.

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