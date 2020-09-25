Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 сентября 2020 года: глава Салехарда Алексей Титовский заразился COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 89 человек, с начала периода - 14 839.

Из общего числа болеющих 395 жителей госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 657 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 75 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 21, Муравленко - 16 и Салехарде -10.

Далее идут: Новый Уренгой - 8, Надым и Лабытнанги - 7.

Замыкают список: Губкинский и село Шурышкары - 2, а также посёлки Тазовский и Пангоды - 2.

Кроме того, глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции, а все рабочие процессы переведены в дистанционный режим.

Всего в районе было проведено 5 008 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 363.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 212 человек с COVID-19, из них 1 856 случаев без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 136 048. Выздоровевших - 4 317, за весь период - 934 146. Умерших - 108, с начала периода - 20 056.

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