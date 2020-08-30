Коронавирус на Ямале, последние новости на 31 августа 2020 года: три человека – в крайне тяжелом состоянии

На Ямале три человека – в крайне тяжелом состоянии. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 13 364).

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперштаба ЯНАО, за минувшие сутки 24 человека выздоровели (за весь период – 12 989), 231 пациент госпитализирован с COVID-19 (из общего числа болеющих), пять пациентов находятся в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), три – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), шесть пациентов – на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), 3 435 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 484 871).

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровели 806 982 человека.