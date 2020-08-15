Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 августа 2020 года: продлен и ослаблен режим самоизоляции

На Ямале продлен и ослаблен режим самоизоляции. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 90 и составило 12 436 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 124 человека выздоровели (за весь период – 11 512), 345 пациентов – госпитализировано с COVID-19 (из общего числа болеющих), 11 пациентов – в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), 1 – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), 5 пациентов – на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), 4 576 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 428 872). За сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 204).

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что выздоровел после заражения COVID-19.

– Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе, – написал глава ЯНАО.

На Ямале до конца августа продлили режим самоизоляции, который действует в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

По информации пресс-службы правительства ЯНАО, с сегодняшнего дня, 16 августа, в округе возобновляется работа учреждений культуры, а также приема граждан органами соцзащиты. Есть и ряд дополнений.

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 447 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровели 729 411 человек.