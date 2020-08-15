Губернатор Ямала излечился от коронавирусной инфекции. Фото со страницы Дмитрия Артюхова в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что выздоровел после заражения COVID-19.

- Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе, - написал глава ЯНАО.

Как отметил Артюхов, сейчас, в целом, он чувствует себя хорошо. Более того, уже в следующий понедельник, 17 августа, он отправляется в поездку по ямальским дорогам:

- По пути буду останавливаться в наших городах и поселках. Оценю ход строительных и ремонтных работ на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов, пообщаюсь с жителями, чтобы ответить на все возникающие вопросы, - отметил Дмитрий Артюхов.

Он напомнил о практике, которая сложилась в прошлую поездку:

- Вы писали в комментарии и директ о тех проблемах и местах, на которые требовалось обратить внимание. Многие сигналы были взяты в работу, и сейчас уже пора оценить результаты. Давайте продолжим эту традицию, - предлагает губернатор региона.

Таким образом, в понедельник Дмитрий Артюхов выезжает из Ноябрьска и просит ямальцев писать обо всем, что их беспокоит, а также о том, чем они гордятся.

- Составим в каждом городе наш с вами честный маршрут, - подвел итог Артюхов.

Напомним, глава ЯНАО заболел коронавирусом в конце июля, он испытывал небольшую слабость, температура тела также было незначительно повышенной. Губернатору Ямала потребовалось ровно две недели, чтобы выздороветь. Лечение он проходил дома, в режиме самоизоляции, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Ямальцы активно выражают радость в соцсетях по поводу выздоровления главы региона:

- Здоровья вам и удачи, - пишет одна из пользовательниц интернета на странице Дмитрия Артюхова.

Отметим, что на сегодняшний день ситуация с COVID-19 в ЯНАО стабилизировалась: за минувшие сутки 90 новых случаев заболевания, а за весь период пандемии – 12 436. Также за сутки 124 человека выздоровели: за весь период – 11 512.