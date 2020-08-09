Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 9 августа 2020 года увеличилось на 95 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 9 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще 95 человек. В результате всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 11 895 случаев COVID-19.

Статистика по коронавирусу от Яндекса.

Заболели 24 вахтовых рабочих из других регионов, еще 71 новый случай COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО: Новый Уренгой – 12, Губкинский – 2, Салехард – 13, Ноябрьск – 17, Тарко-Сале – 4, Муравленко – 6, Надым – 6, п. Пурпе – 4, Лабытнанги – 3, п. Пангоды – 2, п. Красноселькуп – 2.

Из общего числа болеющих госпитализировано 367 пациентов , 13 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 8 пациентов – на ИВЛ. За сутки выздоровели 146 человек, за весь период пандемии вылечились – 10 552 пациентов. В 15 лабораториях провели 3040 тестов (за весь период – 406 003).