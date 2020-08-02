Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 августа 2020: 17 человек в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом

Пандемия коронавируса продолжается на Ямале. Вчера, 2 августа 2020 августа, в округе зарегистрирован и лабораторно подтверждено 11235 случаев заражения коронавирусом, новых случаев – 108.

За минувшие сутки от ковида выздоровели 157 человек (за весь период – 8 453), в больницах находятся 503 пациента, из них 17 человек находятся в тяжёлом состоянии и 1 – в крайне тяжёлом. 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Инфографика о коронавирусе в ЯНАО. Фото: Оперштаб Югры

Пока же на Ямале (в частности, в Салехарде) ждут открытия бассейна. Сейчас в Центре культуры и спорта «Геолог» ведется подготовительная работа к его запуску, а само открытие спортивного объекта городского значения планируется провести 5 августа.

Одним из заболевших коронавирусом является и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его состояние нормальное, находится на самоизоляции. Как только получит он получит отрицательный тест, глава региона сразу вернется к активной работе.