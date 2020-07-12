2020-07-12T21:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 июля 2020: дата открытия детских лагерей в Салехарде и очаг в тундре Ямальского района

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 13 июля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 июля 2020: дата открытия детских лагерей в Салехарде и очаг в тундре Ямальского районаКоронавирус на Ямале, последние новости на 13 июля 2020: дата открытия детских лагерей в Салехарде и очаг в тундре Ямальского районаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 13 июля 2020 года.

В Салехарде по данным на 13 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 9 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 212 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли:

- Приём документов на предоставление услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в МФЦ планируется после 20 июля 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Одна из главных новостей дня: медики локализуют очаг коронавируса в тундре Ямальского района. Тундровики, имевшие контакт с зараженным, были эвакуированы из двух стойбищ в течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в ЯНАО зарегистрировано 7954 случаев коронавирусной инфекции, 3028 - выздоровели, 20 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года составило почти 8 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 12 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24