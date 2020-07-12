Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 июля 2020: дата открытия детских лагерей в Салехарде и очаг в тундре Ямальского района

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 13 июля 2020 года.

В Салехарде по данным на 13 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 9 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 212 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли:

- Приём документов на предоставление услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в МФЦ планируется после 20 июля 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Одна из главных новостей дня: медики локализуют очаг коронавируса в тундре Ямальского района. Тундровики, имевшие контакт с зараженным, были эвакуированы из двух стойбищ в течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в ЯНАО зарегистрировано 7954 случаев коронавирусной инфекции, 3028 - выздоровели, 20 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом.

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