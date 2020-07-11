Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 июля 2020: высокий показатель заболеваемости в Губкинском и Муравленко

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 12 июля 2020 года. Сегодня оперштаб региона сообщил о четырех скончавшихся на Ямале пациентах. Общее число умерших в регионе с начала периода распространения коронавирусной инфекции составил 56 человек.

– Вынуждены сообщить о четырех летальных случаях за сутки в новоуренгойской больнице. Заболевание протекало в тяжелой форме, у одного - на фоне сахарного диабета, пациенты получали респираторную поддержку. Медики сделали все возможное, однако спасти пациентов не удалось. Все эти факты говорят о необходимости дальнейшего соблюдения ямальцами личных мер безопасности и ограничении контактов, – отметила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Она так же сообщила, что за сутки полностью поправилось еще 38 пациентов. За весь период это число составило 2 968 человек. 980 пациентов госпитализированы с COVID-19, из них 24 находятся в тяжелом состоянии, причем двое – в крайне тяжелом. 12 пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 2 231. 180 новых случаев COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 5 511). Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Новом Уренгое – 55 человек. Еще 52 ковид-положительных выявлено в Тарко-Сале, 18 – в Губкинском.

– Стабильно высокий суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю показывают два города на Ямале – Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое напротив едва наметилась тенденция к снижению распространения инфекции. Но говорить об улучшении ситуации пока рано, – считает Бучкова.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Оперштаб региона сообщил, что в Губкинском открыли дополнительное отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. А в Новом Уренгое разбираются с нарушениями предписаний Роспотребнадзора, следователи завели два уголовных дела в отношении предприятий, спровоцировавших распространение коронавирусной инфекции у вахтовиков.

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 195 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 7 742 человека заболело коронавирусом.