Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 июля 2020: смерть еще одного пациента и спад прироста количества инфицированных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 6 июля 2020 года.

В Салехарде по данным на 6 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 11 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 187 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Так, еще один ямалец скончался от коронавируса:

- Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата, - сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Таким образом, к настоящему моменту в ЯНАО области за минувшие сутки: 187 новых случаев заболевания COVID-19, а за весь период – 6 555. Выздоровело 38 человек: за весь период – 2 635. Из общего числа болеющих госпитализированы с COVID-19 854 пациентов.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

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