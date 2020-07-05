Еще один ямалец скончался от коронавируса
В Ноябрьской ЦГБ скончался 82-летний пациент с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, а также с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата, - сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Добавим, что на днях Роспотребнадзор РФ дал ответ на вопрос: как правильно гулять, когда риски сохраняются?
- Нужно соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке надо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно после того, как вы посидели на лавочке, - советуют эксперты ямальцам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»