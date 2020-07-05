2020-07-05T13:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один ямалец скончался от коронавируса

Хронические болезни не позволили пациенту выздороветь
Руслан Савинов
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Еще один ямалец скончался от коронавирусаЕще один ямалец скончался от коронавирусаФото: pixabay.com
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В Ноябрьской ЦГБ скончался 82-летний пациент с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, а также с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата, - сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Добавим, что на днях Роспотребнадзор РФ дал ответ на вопрос: как правильно гулять, когда риски сохраняются?

- Нужно соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке надо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно после того, как вы посидели на лавочке, - советуют эксперты ямальцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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