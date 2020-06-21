2020-06-21T14:14:19+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил медработников региона с профессиональным праздником

Дмитрий Артюхов: «Вы — настоящие герои»
Руслан Савинов
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Глава Ямала поздравил медработников региона с профессиональным праздникомГлава Ямала поздравил медработников региона с профессиональным праздникомФото: pixabay.com
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил всех медицинских работников региона с их профессиональным праздником.

- Дорогие наши медики! Ваша профессия по плечу немногим, она требует самоотверженности и больших душевных сил. Сейчас — особенно, - написал Дмитрий Артюхов.

Он поблагодарил медработников за их выбор:

- Благодаря вам все мы ежедневно делаем шаг навстречу к привычной жизни. Самое главное, будьте здоровы и берегите себя и своих родных, которые сейчас тоже проходят через это испытание. Вы — настоящие герои и пример для ваших дочек и сыновей, и для каждого из нас, - закончил поздравление глава региона.

Напомним, праздник День медицинского работника с в 1980 года празднуется не только в России, но и в Молдове, Армении и Беларуси. Его отмечают в третье воскресенье июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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