Глава Ямала поздравил медработников региона с профессиональным праздником

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил всех медицинских работников региона с их профессиональным праздником.

- Дорогие наши медики! Ваша профессия по плечу немногим, она требует самоотверженности и больших душевных сил. Сейчас — особенно, - написал Дмитрий Артюхов.

Он поблагодарил медработников за их выбор:

- Благодаря вам все мы ежедневно делаем шаг навстречу к привычной жизни. Самое главное, будьте здоровы и берегите себя и своих родных, которые сейчас тоже проходят через это испытание. Вы — настоящие герои и пример для ваших дочек и сыновей, и для каждого из нас, - закончил поздравление глава региона.

Напомним, праздник День медицинского работника с в 1980 года празднуется не только в России, но и в Молдове, Армении и Беларуси. Его отмечают в третье воскресенье июня.