Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 июня 2020: еще одна смерть пациента и новые случаи инфекции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 15 июня 2020 года.

1. Еще один житель Ямала скончался от осложнений коронавируса.

- Пациент поступил 9 июня уже в тяжелом состоянии, с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии и острой респираторной недостаточности, сразу был подключен к аппарату ИВЛ, - уточнили в региональном депздраве.

2. К настоящему моменту в ЯНАО подтверждено 3325 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1496 человек.

- Всего за последние сутки в России подтверждены 8835 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5409 человек. Всего в стране зарегистрировано 528964 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 280050 человек. Также за сутки зафиксировано 119 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 6948 человек, - подвели итог в оперштабе РФ.

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