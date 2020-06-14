2020-06-14T15:41:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один житель Ямала скончался от осложнений коронавируса

Пациенту было 73 года
Руслан Савинов
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Еще один житель Ямала скончался от осложнений коронавирусаЕще один житель Ямала скончался от осложнений коронавирусаФото: pixabay.com
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В Новоуренгойской больнице скончался мужчина 73 лет, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- Пациент поступил 9 июня уже в тяжелом состоянии, с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии и острой респираторной недостаточности, сразу был подключен к аппарату ИВЛ, - уточнили в региональном депздраве.

Известно, что острому состоянию сопутствовали такие заболевания как сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

- К сожалению, несмотря на все усилия врачей, терапия не принесла результата, - сообщили в оперштабе ЯНАО.

Добавим, что из всех вновь выявленных случаев коронавируса в Новом Уренгое стационарное лечение потребовалось лишь пятерым заболевшим, у них диагностирована пневмония. Остальные горожане переносят инфекцию в легкой форме, диагностировано ОРВИ, лечение проходят амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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