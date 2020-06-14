Еще один житель Ямала скончался от осложнений коронавируса

В Новоуренгойской больнице скончался мужчина 73 лет, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- Пациент поступил 9 июня уже в тяжелом состоянии, с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии и острой респираторной недостаточности, сразу был подключен к аппарату ИВЛ, - уточнили в региональном депздраве.

Известно, что острому состоянию сопутствовали такие заболевания как сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

- К сожалению, несмотря на все усилия врачей, терапия не принесла результата, - сообщили в оперштабе ЯНАО.

Добавим, что из всех вновь выявленных случаев коронавируса в Новом Уренгое стационарное лечение потребовалось лишь пятерым заболевшим, у них диагностирована пневмония. Остальные горожане переносят инфекцию в легкой форме, диагностировано ОРВИ, лечение проходят амбулаторно.