2020-06-14T11:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июня 2020 года составило 3325 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 14 июня 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июня 2020 года составило 3325 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июня 2020 года составило 3325 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июня 2020 года: 3325 человек, за сутки зафиксировано 114 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8835 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5409 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 528964 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 280050 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 119 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 6948 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 3325 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24