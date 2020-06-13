Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 июня 2020 года: в Лабытнанги строители заразились COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 июня 2020 года. В Лабытнанги строители заразились COVID-19.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 125 и составило 3211 человек.

Одиннадцать случаев коронавируса выявлено у прибывших на работу в Лабытнанги жителей других регионов. Инфекция подтвердилась при обследовании их работодателем до выхода на работу. Предполагалось, что люди будут трудиться на объектах строительства. Теперь они находятся на лечении до полного выздоровления, все контактные с ними обследованы и так же отправлены на 14-дневный карантин.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.