Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 125 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 на Ямале на 13 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 125 и составило 3211 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время – 1616 случаев (51%), выздоровели 459 человек. Распределение по населенным пунктам: Пангоды – 58, выздоровели – 44, новых нет, Приозерный – 1, новых нет, Надым – 42, выздоровели – 4, новых – 6, Салехард – 362, выздоровели – 194, новых – 13, Новый Уренгой – 838, выздоровели – 115, новых – 51, п. Уренгой – 6, выздоровели – 3, новых нет, Ханымей – 29, выздоровели – 28, новых нет, Тарко-Сале – 29, выздоровели – 2, новых – 10, Пурпе – 2, выздоровел -1, новых нет, Пуровск – 1, новых нет, Ноябрьск – 55, выздоровели – 20, новых – 1, Губкинский – 86, выздоровели – 10, новых – 6, Лабытнанги – 9, новых – 2, Аксарка – 17, выздоровели – 14, новых нет, Харп – 26, выздоровели – 8, новых нет, Яр-Сале – 1, выздоровел – 1, новых нет, Муравленко – 24, выздоровели – 10, новых – 5, Тазовский – 29, выздоровели – 4, новых – 2, Красноселькуп – 1, выздоровел – 1, новых нет.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 29 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. За весь период зарегистрирован 1595 случаев (49%), выздоровели – 1032. Территориальное распределение: Пуровский район – 60, выздоровели – 41, новых – 5, Ямальский район – 482, выздоровели – 461, новых нет, Тазовский район – 17, выздоровели - 4, новых нет, Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 21, выздоровели – 21, новых нет, предприятия в районе Нового Уренгоя – 707, выздоровели – 262, новых – 12, Надымский район – 146, выздоровели – 115, новых – 1, Салехард – 86, выздоровели – 86, новых нет, предприятия в районе Ноябрьска – 52, выздоровели – 33, новых нет, Губкинский – 13, выздоровели – 9, новых нет, Лабытнанги – 11.

Фото - Оперштаб ЯНАО.

13 июня подтвержден 41 случай бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. 17 случаев – среди вахтовых рабочих, 24 – в населенных пунктах. Распределение по МО: Ноябрьск – 15, Новый Уренгой – 10, Салехард – 7, Муравленко – 4, Лабытнанги – 3, Надымский район – 2.

В стационарах лечение проходят 496 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 16 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 49 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 44 заболевших госпитализированы. У 9 на данный момент диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением за сутки выписаны 16 пациентов.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 166 544 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 288 тестов.

– Большинство клинических форм новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это ОРВИ. Люди проходят лечение преимущественно амбулаторно, в режиме строгой изоляции. У 29 жителей населенных пунктов ЯНАО диагностирована внебольничная пневмония, они госпитализированы и получают все необходимое лечение в больницах округа. Преимущественный путь заражения по-прежнему – наличие контактов с ранее заболевшими, инфекцию чаще всего выявляют при обследовании круга родственников или друзей заболевших, – сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По ее словам, одиннадцать случаев коронавируса выявлено у прибывших на работу в Лабытнанги жителей других регионов. Инфекция подтвердилась при обследовании их работодателем до выхода на работу. Предполагалось, что люди будут трудиться на объектах строительства. Теперь они находятся на лечении до полного выздоровления, все контактные с ними обследованы и так же отправлены на 14-дневный карантин.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.