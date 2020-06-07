2020-06-07T19:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 8 июня 2020: инфекция активно циркулирует среди населения городов

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 8 июня 2020: инфекция активно циркулирует среди населения городовКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 8 июня 2020: инфекция активно циркулирует среди населения городовФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЯНАО на 8 июня 2020 года.

1. Коронавирус продолжает активно циркулировать среди населения городов и поселков Ямала.

- Заболевают контактные в действующих очагах, на их долю приходится примерно треть новых случаев. Фиксируются завозные случаи и обнаружение коронавируса при обследовании групп риска. В 50% случаев инфекцию выявляют при обращении за медпомощью с симптомами ОРВИ, - пояснили в оперштабе региона.

2. В Салехард поступило более 20 тысяч защитных средств для безопасного голосования ямальцев.

- Центральной избирательной комиссией был изучен опыт работы по проведению избирательной кампании за рубежом в условиях пандемии. Были закуплены маски, перчатки, санитайзеры и иные средства защиты, - пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.

Добавим, что за весь период в ЯНАО подтверждено 2694 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1432 человека, из них 693 – выписаны из стационаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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