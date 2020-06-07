Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 7 июня 2020 года составило 2449 человек

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 7 июня 2020 года: 2449 человек, за сутки зафиксировано 73 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8984 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5434 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 467673 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 226731 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 134 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 5859 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 2449 случаев заболевания.