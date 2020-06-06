Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 7 июня 2020: большинство новых случаев приходятся на населенные пункты

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 июня 2020 года. За весь период в ЯНАО подтверждено 2621 случай COVID-19, из них 42 – за минувший день. Выздоровели 1388 человек, из них 685 – выписаны из стационаров.

В целом 6 июня в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 35 новых случаев заболевания, из которых 19 – в Новом Уренгое, 6 – в Губкинском, 5 – вНоябрьске, , 2 – в Тарко-Сале и по одному – в Салехарде, Надыме, Муравленко.

Одновременно на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19: на предприятиях Нового Уренгоя – 1, в Надымском районе – 3, в Пуровском – 2, в Салехарде – 1.

Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями теперь приходятся на населенные пункты Ямала. Заболевают контактные в действующих очагах, есть несколько завозных случаев - при возвращении ямальцев из других регионов.

Одновременно продолжают выявлять инфекцию у тех, кто обращается за медицинской помощью с симптомами ОРВИ или при госпитализации с другими патологиями.