Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 6 июня 2020: основная часть новых пациентов выявлена в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 июня 2020 года. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По-прежнему основная часть новых пациентов выявлена в Новом Уренгое.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 8 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. Семь из них на предприятиях в районе Нового Уренгоя.

За весь период пандемии подтверждено 2579 случаев COVID-19, из них 45 – за минувшие сутки. В стационарах лечение проходят 347 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них удовлетворительное. Тем не менее, 10 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

В Салехарде получена первая партия средств индивидуальной защиты, которые будут использованы для обеспечения безопасности во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Территориальный избирком получил более 20 тыс. комплектов. Это покрывает потребность города для проведения голосования более чем на 70%. Всех участников процедуры голосования обеспечат маской, перчатками и санитайзером.