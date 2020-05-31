Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 1 июня 2020: дежурные группы в детсадах и всплеск инфекции в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЯНАО на 1 июня 2020 года.

1. На Ямале 172 дежурные группы в детсадах примут детей.

- Воспитанников в дежурную группу принимают на основании заявления родителей и ходатайства от работодателя о необходимости предоставить место в дежурной группе детского сада. Всего в регионе будут работать 172 дежурные группы на базе 79 детсадов., - уточнили в ямальском оперштабе.

2. Всплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом Уренгое. В городе разворачивают дополнительные специализированные койки.

- К 306 уже работающим койкам добавятся еще 125. Сейчас это самые востребованные места в городской больнице. Не все новые пациенты указывают на контакты с ранее заболевшими коронавирусом, это говорит об активной циркуляции инфекции в городе, - сообщают медики.

3. Очаги коронавируса в Губкинском и Ноябрьске взяты под контроль. Заболевшие экстренно госпитализированы.

Итак, всего на 1 июня 2020 года на Ямале зарегистрировано 2376 случаев коронавирусной инфекции: 934 – в населенных пунктах, 1442 – на месторождениях и производственных объектах. Выздоровело 976 пациентов, а девять человек ранее умерло.

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