2020-05-31T11:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года составило 2376 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 31 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года составило 2376 человекЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года составило 2376 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года: 2376 человек, за сутки зафиксировано 65 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9268 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4414 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 405843 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 171883 человека, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 138 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4693 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 2376 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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