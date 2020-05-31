Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года составило 2376 человек
Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 31 мая 2020 года: 2376 человек, за сутки зафиксировано 65 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 9268 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4414 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 405843 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 171883 человека, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 138 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4693 человека.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 2376 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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