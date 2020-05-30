2020-05-30T20:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 31 мая 2020 года: в Новом Уренгое напряженная ситуация

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В Новом Уренгое напряженная ситуация. Фото - pixabay.com.В Новом Уренгое напряженная ситуация. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 мая 2020 года. В Новом Уренгое напряженная ситуация.

В большинстве образовательных учреждений Ямала состоялся традиционный для выпускников праздник «Последний звонок». Его отметили более 10 тысяч 9 и 11-классников. 4 и 5 июня «Последний звонок» прозвенит для ребят в Красноселькупском районе. В этом году впервые за свою историю традиционный праздник прошел в непривычном формате – онлайн.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 30 и составило 2311 человек.

Напряженной ситуация остается в Новом Уренгое, там за сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19. Трое человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии, у 24 – ОРВИ, лечение проходит амбулаторно в условиях строгой изоляции.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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