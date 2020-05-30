Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 30 мая 2020 года перевалило за 2300 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в ЯНАО на 30 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 30 и составило 2311 человек.

Распределение по населенным пунктам: Пангоды – 46, выздоровели – 43, новых нет, Надым – 8, выздоровели – 3, новых нет, Салехард – 299, выздоровели - 114, новых нет, Новый Уренгой – 378, выздоровели – 72, новых – 27, п. Уренгой – 3, выздоровели – 3, новых нет, Ханымей – 29, выздоровели – 28, новых нет, Лабытнанги – 2, новых нет, Тарко-Сале – 5, выздоровел – 1, новых нет, Пурпе – 1, выздоровел -1, новых нет, Ноябрьск – 37, выздоровели – 11, новых нет, Губкинский – 9, выздоровели – 2, новых нет, Аксарка – 16, выздоровели – 6, новых нет, Харп – 24, выздоровели – 2, новых нет, Яр-Сале – 1, выздоровел – 1, новых нет, Муравленко – 11, выздоровел – 1, новых нет, Тазовский – 13, выздоровел – 1, новых – 3, Красноселькуп – 1, новых нет.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО не подтверждено новых случаев клинических форм заболевания COVID-19.

Фото - Оперштаб ЯНАО.

– Ситуация с коронавирусом сегодня в большинстве действующих очагов остается спокойной. За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 30 клинических форм инфекции. Все они приходятся на населенные пункты округа. Напряженной ситуация остается в Новом Уренгое, там за сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19. Трое человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии, у 24 – ОРВИ, лечение проходит амбулаторно в условиях строгой изоляции. Три случая подтверждено в Тазовском. Все в одном семейном очаге, заражение произошло по контакту с ранее заболевшим. У жителей диагностирована ОРВИ, лечение амбулаторное, – рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она отметила, что рост заболеваемости в газовой столице – на особом контроле оперштаба, ситуация в городе непростая: вирус активно циркулирует среди населения.

– Все чаще вызывает именно клинические формы заболевания – ОРВИ и внебольничные пневмонии. Растет число госпитализаций на специализированные койки. Накануне в Центральной городской больнице пришлось развернуть еще 40 дополнительных коек для лечения коронавирусной инфекции. Врачи, медицинский персонал и сотрудники больницы, станции скорой помощи, поликлиники работают в очень напряженном графике, – резюмировала Бучкова.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.