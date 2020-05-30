На Ямале впервые в истории пройдет «Последний звонок» онлайн

Сегодня, 30 мая, в большинстве образовательных учреждений Ямала состоится традиционный для выпускников праздник «Последний звонок». Его отметят более 10 тысяч 9 и 11-классников. 4 и 5 июня «Последний звонок» прозвенит для ребят в Красноселькупском районе.

Стоит отметить, что в этом году впервые за свою историю традиционный праздник пройдет в непривычном формате – онлайн. Сейчас ребята готовятся к мероприятию: снимают ролики со словами благодарности своим учителям, участвуют во флешмобах, посвященных «Последнему звонку».

– У нас в классе есть традиция: в конце года встречаться и писать послания на будущий год, а также зачитывать письма прошлого года. Режим самоизоляции эту традицию не нарушит. В честь окончания учебного года мы планируем собраться классом онлайн и по традиции зачитать письма и отправить себе послания в будущее, – рассказала Алена Губарева, выпускница Обдорской гимназии из Салехарда.

Педагоги тоже готовят праздник для ребят. В сценарии онлайн-мероприятий планируют включить видеопоздравления глав муниципалитетов, руководителей управлений образования, директоров школ, учителей. Состоятся видеоконцерты в формате Instagram stories, трансляции общих клипов из фотографий выпускников. Предусмотрено также проведение онлайн-квеста для всех выпускников #Школьные годы чудесные, онлайн #челленджПоследнийЗвонок2020.

– Желаю выпускникам удачи на едином государственном экзамене, надеюсь, что каждый сумеет правильно выбрать свой профессиональный и жизненный путь. Мамам и папам выпускников хочется пожелать терпения и сил, ведь новый статус «родители студента» прибавит новых хлопот. Педагогов и руководителей школ поздравляю с окончанием учебного года и благодарю за терпение, профессионализм и выдержку, – сказала в поздравлении директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.